«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение со счётом 1:10

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление, в котором объяснила иностранным болельщикам поражение со счётом 1:10 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Многие иностранные болельщики нашего клуба не могут понять, как сегодняшняя игра могла закончиться со счётом 10:1. Мы хотели бы объяснить. Шестеро игроков нашего клуба заболели коронавирусом, и, таким образом, всю команду пришлось изолировать. ФК «Сочи» отклонил наше предложение перенести матч, поэтому молодым игрокам 16—19 лет пришлось принимать участие в этой встрече. Скорее всего, это был очень печальный результат, но мы хотим, чтобы вы оставались на нашей стороне! Мы думаем, что вы согласитесь: наши игроки боролись за каждый дюйм поля, каждый из них продемонстрировал невероятный характер! Этим сообщением мы хотим выразить нашу благодарность всем сторонникам нашего клуба по всему миру», — сообщается в заявлении на сайте «Ростова».

«Ростов», набрав 38 очков в 23 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.

Ранее Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов».