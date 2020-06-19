Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»

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Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко рассказал, какой эпизод матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» его сильно возмутил.
Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»
  • РИА Новости

«От поступка Мостового при счёте 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан — ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов — сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову жёлтую. Из всех низких поступков в этом матче этот — самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь — и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать», — приводит слова Ерёменко комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы, в числе которых и Ерёменко, сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась разгромным поражением гостей со счётом 10:1.

Ранее Андрей Аршавин высказал мнение, что футболисты «Сочи» не пытались добить «Ростов», а просто играли в футбол.

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