Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»
- РИА Новости
«От поступка Мостового при счёте 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан — ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов — сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову жёлтую. Из всех низких поступков в этом матче этот — самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь — и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать», — приводит слова Ерёменко комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.
«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы, в числе которых и Ерёменко, сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась разгромным поражением гостей со счётом 10:1.
Ранее Андрей Аршавин высказал мнение, что футболисты «Сочи» не пытались добить «Ростов», а просто играли в футбол.