Аршавин: футболисты «Сочи» не хотели добить «Ростов», а просто играли

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Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
Аршавин: футболисты «Сочи» не хотели добить «Ростов», а просто играли
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«С точки зрения спортивной составляющей этот матч вообще не нужно рассматривать. Это просто для этих ребят большое событие, школа. Для многих из них это первый и последний матч, может быть, второй, если «Ростов» ещё заявит такой состав. Мне что понравилось у «Сочи», особенно это касается Александра Кокорина: такое впечатление, что он тоже не хотел играть, понимая всю ситуацию. Игроки «Сочи» не хотели добить, не издевались, не передёргивали, просто играли. Они особо и не включались», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ по числу сейвов.

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