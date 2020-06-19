Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ по числу сейвов

Голкипер «Ростова» Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству сейвов за один матч.

В матче 23-го тура РПЛ с «Сочи» 17-летний голкипер отразил 15 ударов по своим воротам.

В его активе также отражённый пенальти, который исполнял форвард «Сочи» Антон Заболотный.

Рекорд РПЛ за всю историю подсчёта — 13 сейвов — принадлежал экс-голкиперу «Химок» Михаилу Комарову и бывшему вратарю хабаровского СКА Александру Довбне. Оба достижения были установлены в матчах с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что Попов был признан лучшим игроком матча РПЛ «Сочи» — «Ростов».