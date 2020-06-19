Голкипер «Ростова» признан лучшим игроком матча РПЛ с «Сочи»

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Голкипер «Ростова» Денис Попов был признан лучшим игроком матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Голкипер «Ростова» признан лучшим игроком матча РПЛ с «Сочи»
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Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».

17-летний голкипер в своём дебютном матче в РПЛ отразил 15 ударов по своим воротам, в том числе пенальти, который исполнял Антон Заболотный.

Всего игроки «Сочи» нанесли 48 ударов в сторону ворот «Ростова», из которых 41 — в створ.

Встреча, прошедшая в «Сочи», завершилась разгромным поражением гостей со счётом 10:1.

Ранее сообщалось, что клуб «Сочи» повторил рекорд по наибольшей разнице мячей в матче чемпионата России.

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