Голкипер «Ростова» признан лучшим игроком матча РПЛ с «Сочи»
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Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».
17-летний голкипер в своём дебютном матче в РПЛ отразил 15 ударов по своим воротам, в том числе пенальти, который исполнял Антон Заболотный.
Всего игроки «Сочи» нанесли 48 ударов в сторону ворот «Ростова», из которых 41 — в створ.
Встреча, прошедшая в «Сочи», завершилась разгромным поражением гостей со счётом 10:1.
Ранее сообщалось, что клуб «Сочи» повторил рекорд по наибольшей разнице мячей в матче чемпионата России.