«Сочи» повторил рекорд по наибольшей разнице мячей в матче чемпионата России

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Футбольный клуб «Сочи» повторил рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей в матчах чемпионатов России.
«Сочи» повторил рекорд по наибольшей разнице мячей в матче чемпионата России
  • РИА Новости

Победа со счётом 10:1 над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги позволила «Сочи» повторить достижение московского «Локомотива», который в 2000 году со счётом 9:0 разгромил «Уралан».

При этом после образования РПЛ рекорд по самой крупной победе принадлежал «Зениту», обыгравшему и «Луч-Энергию», и «Торпедо» со счётом 8:1. Таким образом, «Сочи» стал новым рекордсменом лиги.

Ранее сообщалось, что Роман Романов стал четвёртым самым молодым автором гола в истории РПЛ.

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