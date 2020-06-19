«Сочи» повторил рекорд по наибольшей разнице мячей в матче чемпионата России

Футбольный клуб «Сочи» повторил рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей в матчах чемпионатов России.

Победа со счётом 10:1 над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги позволила «Сочи» повторить достижение московского «Локомотива», который в 2000 году со счётом 9:0 разгромил «Уралан».

При этом после образования РПЛ рекорд по самой крупной победе принадлежал «Зениту», обыгравшему и «Луч-Энергию», и «Торпедо» со счётом 8:1. Таким образом, «Сочи» стал новым рекордсменом лиги.

Ранее сообщалось, что Роман Романов стал четвёртым самым молодым автором гола в истории РПЛ.