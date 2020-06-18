«Надеялись на удачный рестарт, но жизнь вносит свои коррективы»: у шести футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус

Тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 у шести футболистов «Ростова» показали отклонение от нормы. Они контактировали с 42 сотрудниками клуба, поэтому вся команда отправилась на двухнедельный карантин и теперь рискует пропустить ближайшие матчи РПЛ. Член комитета по этике РФС Андрей Созин призвал провести расследование и наказать нарушителей регламента.

«Это форс-мажор»

Тесты на коронавирус у шести футболистов «Ростова» выявили отклонения от нормы. Как сообщили в пресс-службе клуба, в настоящий момент они изолированы от остальной команды.

«Приоритетом для «Ростова» является здоровье спортсменов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ, а также принял все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором», — говорится в заявлении клуба.

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Имена заболевавших игроков не называются, однако известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что речь идёт о защитниках Арсении Логашове и Деннисе Хаджикадуниче, а также полузащитниках Романе Ерёменко, Хорене Байрамяне, Ивелине Попове и Матиасе Норманне.

В общей сложности они напрямую контактировали с 42 сотрудниками клуба, включая других футболистов и членов тренерского штаба, в связи с чем вся команда отправлена на двухнедельный карантин.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Он заверил, что клуб находится в тесном контакте с РФС и РПЛ, а также пожелал выздоровления заболевшим.

«Ростов» был и остаётся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали данное решение РФС и РПЛ. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор», — заявил Арутюнянц.

На момент публикации в РПЛ не сделали официального заявления относительно назначенного на 19 июня матча 23-го тура, в котором «Сочи» должен был принять «Ростов». Однако, по данным СМИ, игра не состоится. В то же время подопечные Владимира Федотова продолжают готовиться к поединку в штатном режиме.

Регламент РФС не предусматривает возможности переноса матча в случае неявки одной из команд, поскольку тогда ей должно быть засчитано техническое поражение.

Однако спортивный юрист Михаил Прокопец поспешил заверить, что коронавирус признан Международной федерацией футбола (ФИФА) форс-мажором, из-за которого команды имеют право пропускать игры. В связи с этим, по его мнению, присуждение технического поражения в сложившейся ситуации станет «незаконным и аморальным».

«Нужно найти время для переноса этих матчей — можно передвинуть старт следующего сезона, договорившись с УЕФА и ФИФА. Тем более есть кубковые даты, другие резервные дни, да и УЕФА войдёт в положение. Нужно сделать всё, чтобы доиграть матчи. Мой прогноз — технических поражений «Ростов» избежит, это крайняя мера. Люди же не специально не приедут на игру, так что ситуация требует гибкости», — цитирует Прокопца «Чемпионат».

«Сезон РПЛ должен быть доигран»

Остальные матчи РПЛ также планирует провести по расписанию, а в РФС не намерены досрочно прекращать чемпионат из-за вспышки коронавируса в «Ростове». За его продолжение выступили и многие эксперты. Так, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал серьёзной сложившуюся ситуацию, однако подчеркнул, что места в турнирной таблице непременно должны быть распределены по спортивному принципу.

«Понятно, что в приоритете должно быть здоровье футболистов, не сомневаюсь, что так и будет, но считаю, что в любом случае нужно играть: чемпионат должен быть не только возобновлён, но и доведён до конца», — приводит слова Булыкина РИА Новости.

С ним солидарны почётный президент РФС Вячеслав Колосков и председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович. А бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин предположил, что возможный пропуск командой ряда матчей поставит под угрозу проведение всего турнира.

«Тогда не будет соблюдён спортивный принцип. Получится, что «Ростов» не попадёт в еврокубки? Очень плохая ситуация, и не только для них, а вообще. У нас в Ростове-на-Дону обстановка с пандемией неспокойная, на убывание статистика заболевших не идёт. А в последнее время многие перестали ходить в масках. Раньше все придерживались правил, а сейчас рано расслабились», — посетовал Балахнин.

В то же время член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил опасение, что большинство всё же выступит за отмену РПЛ, чего допустить нельзя. Он раскритиковал «Ростов» и призвал провести расследование и наказать нарушителей регламента.

«Произошедшее в «Ростове» — преступление против России и нашего народа. Возобновление РПЛ для страны — глоток свежего воздуха, мы столько всего пережили за время пандемии этого вируса. «Ростову» требовалось быть трижды внимательным, всё было расписано — как, когда и сколько готовиться, как сдавать тесты, куда ходить, а куда нет. Почему весь мир уже начал нормально играть, а у них шесть случаев заражения? Либо нормы не соблюдали, либо ребята в город поехали тусить! Что, в раздевалку летучая мышь залетела и всех покусала?! Пусть расскажут, как так вышло», — цитирует Созина «Чемпионат».

Журналист Василий Уткин также выразил сомнение в том, что в команде соблюдались все меры предосторожности, и призвал проводить матчи чемпионата при пустых трибунах. На данный момент стадионы могут быть заполнены на 10% от их вместимости.

«Это было преждевременно и опасно, а теперь все опасности материализуются. Только что глава УЕФА сказал вслух, что по ситуации на данный момент они не могут принять решение о допуске зрителей на матчи Лиги чемпионов в августе. В августе! Пустить зрителей очень хочется. Всем. Испанцам, немцам... Нам. Кто самый организованный? Мы? Нет. Есть пара дней прислушаться к голосу разума», — написал Уткин.