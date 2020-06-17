ФК «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за коронавируса
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«Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых футболистов основного состава нашей команды», — гласит заявление пресс-службы «Ростова».
В настоящее время эти игроки изолированы от команды.
«В близком контакте с ними находились 42 сотрудника «Ростова» — все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды», — добавили там.
Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантинhttps://t.co/LO1IhTljqw#МыРостовpic.twitter.com/HoyDuIijK1— Football Club Rostov (@rostovfc) June 17, 2020
Команда Валерия Карпина должна была сыграть выездной матч с «Сочи» 19 июня, однако теперь он будет перенесён на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что обсуждают за два дня до рестарта РПЛ.