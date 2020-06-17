ФК «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин после того, как тесты на коронавирус у шестерых футболистов показали отклонения от нормы.

«Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых футболистов основного состава нашей команды», — гласит заявление пресс-службы «Ростова».

В настоящее время эти игроки изолированы от команды.

«В близком контакте с ними находились 42 сотрудника «Ростова» — все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды», — добавили там.

Команда Валерия Карпина должна была сыграть выездной матч с «Сочи» 19 июня, однако теперь он будет перенесён на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что обсуждают за два дня до рестарта РПЛ.