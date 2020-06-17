Генеральный директор «Сочи»: команда готовится к игре с «Ростовом» в штатном режиме

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«Сочи» готовится к матчу 23-го тура РПЛ с «Ростовом» в штатном режиме.
Генеральный директор «Сочи»: команда готовится к игре с «Ростовом» в штатном режиме
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Если игроки «Ростова» смогут прибыть на матч, то игра состоится», — приводит Sportbox слова генерального директора клуба Дмитрия Рубашко. 

Матч между «Сочи» и «Ростовом» должен состояться 19 июня.

В клубе из Ростова-на-Дону заявили о шести заболевших коронавирусом футболистах, в связи с чем жёлто-синие вынуждены были уйти на двухнедельный карантин.

Ранее Геркус высказался о вспышке коронавируса в «Ростове».

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