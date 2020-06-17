Генеральный директор «Сочи»: команда готовится к игре с «Ростовом» в штатном режиме
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- РИА Новости
«Если игроки «Ростова» смогут прибыть на матч, то игра состоится», — приводит Sportbox слова генерального директора клуба Дмитрия Рубашко.
Матч между «Сочи» и «Ростовом» должен состояться 19 июня.
В клубе из Ростова-на-Дону заявили о шести заболевших коронавирусом футболистах, в связи с чем жёлто-синие вынуждены были уйти на двухнедельный карантин.
Ранее Геркус высказался о вспышке коронавируса в «Ростове».