Геркус высказался о вспышке коронавируса в «Ростове»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вспышку COVID-19 в «Ростове».

«Вариантов три: 1) шестеро игроков «Ростова» садятся на карантин; 2) основа «Ростова» садится на карантин, играть молодёжкой; 3) все садятся на карантин — и основа, и молодёжка, и штаб, и администрация, да и офис можно тоже посадить, не играть, технарь», — написал Геркус в Twitter.

«Ростов» в рамках 23-го тура Премьер-лиги должен был на выезде 19 июня сыграть с «Сочи».

Однако в клубе заявили о шести заболевших коронавирусом футболистах, в связи с чем жёлто-синие вынуждены были уйти на двухнедельный карантин.

Ранее источник сообщил, что проба футболиста «Рубина» на коронавирус дала положительный результат.