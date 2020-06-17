Геркус высказался о вспышке коронавируса в «Ростове»

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вспышку COVID-19 в «Ростове».
Геркус высказался о вспышке коронавируса в «Ростове»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Вариантов три: 1) шестеро игроков «Ростова» садятся на карантин; 2) основа «Ростова» садится на карантин, играть молодёжкой; 3) все садятся на карантин — и основа, и молодёжка, и штаб, и администрация, да и офис можно тоже посадить, не играть, технарь», — написал Геркус в Twitter.

«Ростов» в рамках 23-го тура Премьер-лиги должен был на выезде 19 июня сыграть с «Сочи».

Однако в клубе заявили о шести заболевших коронавирусом футболистах, в связи с чем жёлто-синие вынуждены были уйти на двухнедельный карантин.

Ранее источник сообщил, что проба футболиста «Рубина» на коронавирус дала положительный результат.

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