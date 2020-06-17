В «Рубине» опровергли информацию о сдаче Зуевым положительного теста на COVID-19

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов опроверг информацию о том, что полузащитник команды Александр Зуев сдал положительный тест на коронавирус.

«Ничего подобного, тест отрицательный. У него просто было недомогание, поэтому он сдал тест. Сейчас уже чувствует себя отлично, как и остальные», — приводит слова Сайманова Sport24.

Права на Зуева принадлежат «Спартаку». В «Рубине» он находится в аренде, срок действия которой истечёт 31 июля.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее источник сообщил, что проба футболиста «Рубина» на коронавирус дала положительный результат.