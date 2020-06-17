Член комитета по этике РФС о вспышке COVID-19 в «Ростове»: это преступление против России

Член комитета по этике РФС Андрей Созин назвал преступлением против России вспышку коронавируса в «Ростове».

«Либо нормы не соблюдали, либо ребята в город поехали тусить! В раздевалку что, летучая мышь залетела и всех покусала?! Пусть расскажут, как так вышло», — приводит слова Созина «Чемпионат».

При этом, по словам члена комитета по этике РФС, останавливать готовящийся к возобновлению текущий сезон РПЛ из-за произошедшего нельзя.

«Того, кто нарушил регламент, нужно жёстко наказать. И идти по сценарию «Ростова» сейчас нельзя. Надо жёстко следовать регламенту», — добавил Созин.

«Ростов» в рамках 23-го тура РПЛ должен был на выезде сыграть с «Сочи». Однако в клубе заявили о шести заболевших коронавирусом.

Ранее в СМИ появилась информация, что РФС не будет досрочно прекращать сезон РПЛ из-за вспышки коронавируса в «Ростове».