СМИ: РФС не будет досрочно прекращать сезон РПЛ из-за вспышки коронавируса в «Ростове»

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Российский футбольный союз (РФС) не собирается досрочно останавливать текущий сезон РПЛ из-за вспышки коронавируса в «Ростове».
СМИ: РФС не будет досрочно прекращать сезон РПЛ из-за вспышки коронавируса в «Ростове»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации издания, «Ростову» либо будут присуждены технические поражения в ближайших матчах РПЛ с «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля), либо данные встречи перенесут на более поздний срок. 

При этом отмечается, что игра 23-го тура с «Сочи» точно не состоится. 

Ранее Кокорин прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове».

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