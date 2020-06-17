СМИ: РФС не будет досрочно прекращать сезон РПЛ из-за вспышки коронавируса в «Ростове»

Российский футбольный союз (РФС) не собирается досрочно останавливать текущий сезон РПЛ из-за вспышки коронавируса в «Ростове».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, «Ростову» либо будут присуждены технические поражения в ближайших матчах РПЛ с «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля), либо данные встречи перенесут на более поздний срок.

При этом отмечается, что игра 23-го тура с «Сочи» точно не состоится.

Ранее Кокорин прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове».