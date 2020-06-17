Президент «Ростова»: шестеро заболевших — это форс-мажор

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что его клуб остаётся приверженцем возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на шесть случаев заболевания коронавирусом в команде.
Президент «Ростова»: шестеро заболевших — это форс-мажор
  • © fc-rostov.ru

«Ростов» был и остаётся приверженцем возобновления РПЛ. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в «Ростове». Ждём, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова».

19 июня «Ростов» должен был сыграть выездной матч с ФК «Сочи» в рамках 23-го тура РПЛ. Поединок должен был стать для команд первым в турнире после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Ранее источник назвал футболистов «Ростова», заболевших коронавирусом. 

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