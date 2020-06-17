Колосков: «Ростов» нужно снимать с чемпионата, если есть опасность массового заражения

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о шести положительных тестах на коронавирус среди футболистов «Ростова».

«Если есть опасность массового заражения, то, конечно, матч с «Сочи» нужно отменять. А если человек 19 из команды живы-здоровы и без признаков болезни, то можно добавить игроков резервного состава и сыграть. Конечно, заболевшие футболисты в этом сезоне уже не выступят, но ключевой вопрос в том, здоровы ли все остальные. Если существует опасность распространения на остальных игроков, то «Ростов» нужно снимать с чемпионата», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Также почётный президент РФС добавил, что снятие с турнира «Ростова» не означает отмену всего чемпионата.

Ранее Карпин признался, что не знает, будут ли засчитаны «Ростову» технические поражения из-за карантина.