Колосков: «Ростов» нужно снимать с чемпионата, если есть опасность массового заражения

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о шести положительных тестах на коронавирус среди футболистов «Ростова».
Колосков: «Ростов» нужно снимать с чемпионата, если есть опасность массового заражения
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Если есть опасность массового заражения, то, конечно, матч с «Сочи» нужно отменять. А если человек 19 из команды живы-здоровы и без признаков болезни, то можно добавить игроков резервного состава и сыграть. Конечно, заболевшие футболисты в этом сезоне уже не выступят, но ключевой вопрос в том, здоровы ли все остальные. Если существует опасность распространения на остальных игроков, то «Ростов» нужно снимать с чемпионата», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Также почётный президент РФС добавил, что снятие с турнира «Ростова» не означает отмену всего чемпионата.

Ранее Карпин признался, что не знает, будут ли засчитаны «Ростову» технические поражения из-за карантина.

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