Карпин признался, что не знает, будут ли засчитаны «Ростову» технические поражения из-за карантина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход команды на карантин по причине обнаружения коронавируса у шести футболистов.

«Клуб уже всё написал. Находится ли на карантине молодёжный состав? Узнавайте у клуба. Есть ли у меня понимание, будут ли теперь технические поражения? А откуда я могу знать?» — цитирует Карпина «Чемпионат».

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сели на двухнедельный карантин после того, как в результате тестирования в команде были обнаружены шесть случаев заражения коронавирусом.

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали новость о вспышке коронавируса в «Ростове».