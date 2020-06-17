Карпин признался, что не знает, будут ли засчитаны «Ростову» технические поражения из-за карантина

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход команды на карантин по причине обнаружения коронавируса у шести футболистов.
Карпин признался, что не знает, будут ли засчитаны «Ростову» технические поражения из-за карантина
  • globallookpress.com

«Клуб уже всё написал. Находится ли на карантине молодёжный состав? Узнавайте у клуба. Есть ли у меня понимание, будут ли теперь технические поражения? А откуда я могу знать?» — цитирует Карпина «Чемпионат».

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сели на двухнедельный карантин после того, как в результате тестирования в команде были обнаружены шесть случаев заражения коронавирусом. 

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали новость о вспышке коронавируса в «Ростове».

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