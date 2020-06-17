В «Локомотиве» прокомментировали новость о вспышке коронавируса в «Ростове»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков допускает, что «Ростову», ушедшему на карантин из-за вспышки коронавируса в команде, могут быть записаны ряд технических поражений за пропущенные матчи.

«У меня нет готового решения, его должны найти РПЛ и РФС. Какой матч нужно переносить? Все четыре? Если переносить матчи, то куда? Ведь РПЛ планирует в начале августа начать новый сезон. В руководстве РФС говорили, что если нет условий для переноса игры, то это техническое поражение. В любом случае нужно действовать в соответствии с регламентом о возобновлении чемпионата», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий четвёртым «Ростов» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что РФС не будет досрочно прекращать сезон РПЛ из-за вспышки коронавируса в «Ростове».