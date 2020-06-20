Заболотный о матче с «Ростовом»: мы только делаем свою работу, и тут нет места эмоциям

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уважаемые болельщики и любители футбола! Хочу обратиться к вам всем с информацией по сложившейся ситуации с сегодняшним долгожданным для нас всех матчем! Я не буду оправдываться, так как не в чем, но хочу внести ясность в данную ситуацию! Мы — футболисты, все работаем по контракту, мы не имеем права решать, что нам делать, кому и когда выходить, играть или не играть! Мы не решаем! Мы только делаем свою работу, как и все, и тут нет места эмоциям, так как, опять-таки повторюсь, мы не выбираем, не решаем, где, с кем и когда мы играем! Надеюсь на ваше понимание. Хочу поблагодарить молодых ребят из «Ростова» за стремление, самоотдачу и дебют в РПЛ, удачи вам в дальнейшей карьере», — написал Заболотный в своём Instagram.

Заболотный провёл на поле 60 минут, за которые успел оформить дубль и не реализовать пенальти.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал Заболотного за его действия в матче с «Ростовом».