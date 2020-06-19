Мостовой: Заболотному 30 лет, а он забил детям и радуется

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой раскритиковал нападающего «Сочи» Антона Заболотного за его действия в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Мостовой: Заболотному 30 лет, а он забил детям и радуется
  • © premierliga.ru

«Заболотный всех удивил? Тем, что детям забил? Это его уровень показывает: человеку 30 лет, а он забил детям — и радуется, будто чемпионат мира выиграл. Ему стыдно должно быть, а у «Сочи» ни стыда ни совести», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Заболотный провёл на поле 60 минут, за которые успел оформить дубль и не реализовать пенальти.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ по числу сейвов.

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