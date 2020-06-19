Отказ от переноса, гнев Карпина и игра воспитанников академии: что известно о проведении матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»

«Сочи» не согласился с переносом матча 23-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» на другую дату из-за вспышки коронавируса в стане соперника. В клубе объяснили такую позицию плотным календарём и тем, что у гостей есть возможность сформировать заявку на игру. Решение оппонента вызвало резкую реакцию со стороны главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который назвал сочинцев «победителем конкурса фейр-плей года в РПЛ». По информации СМИ, жёлто-синие могут отправить на игру воспитанников клубной академии.

Заявление «Сочи» и двусторонка вместо матча

Судьба матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом» до сих пор остаётся неясной из-за вспышки коронавируса в составе коллектива Валерия Карпина. Менее чем за день до запланированного начала игры неизвестно, состоится она или нет.

По информации ряда СМИ, встреча может пройти в установленное время (20:00 мск), а «Ростов» будет представлен воспитанниками клубной академии 2003 года рождения. Якобы в настоящий момент решается вопрос с их дозаявкой на турнир. По другим данным, матч «точно не состоится».

Также сообщается, что футболисты «Сочи» в случае неявки гостей на игру проведут двусторонку. В свою очередь, нападающий хозяев Александр Кокорин заявил, что команда продолжает готовиться к матчу.

В четверг «Сочи» на своём официальном сайте опубликовал заявление по сложившейся ситуации. В нём клуб выступил за проведение поединка с «Ростовом» в изначально указанный срок. По мнению сочинцев, жёлто-синие имеют возможность заявить на игру 16 полевых игроков и двух вратарей, учитывая разрешение привлекать футболистов молодёжных команд.

«Мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований... Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря», — говорится в заявлении.

«При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона», — пояснили в клубе.

Позиция «Сочи» вызвала резкую реакцию со стороны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Он напомнил, что матч новичка Премьер-лиги с «Оренбургом» в рамках 18-го тура текущего сезона РПЛ был перенесён из-за эпидемии ангины в сочинском коллективе.

«На мой взгляд, победитель конкурса «Фейр-плей года» в РПЛ уже определён. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации... Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи. Получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное — получить три очка?» — приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

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Также Карпин подчеркнул, что «Ростов» изначально выступал за возобновление сезона, и прокомментировал информацию о том, что его подопечные не соблюдали правила самоизоляции.

«В магазин ходили, как весь мир. Заказывали продукты у курьеров — да, как и весь мир. Не ходили по Ростову, потому что всё закрыто. А заразиться можно от кого угодно и от чего угодно», — добавил тренер.

В свою очередь, генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что команда продолжает готовиться к матчу. По его словам, окончательная ясность относительно проведения встречи появится утром в пятницу.

«Слова Карпина? Не хочу никому отвечать. Всем футболистам — здоровья. Все в одинаковых условиях. Есть регламент. Доказывать ничего не буду», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Рубашко подчеркнул, что ситуация с переносом матча с «Оренбургом» в корне отличалась от нынешней, поскольку тогда у команд было достаточно времени, чтобы провести игру позже. Генеральный директор клуба заверил, что «Сочи» пошёл бы навстречу «Ростову», если бы имелась возможность перенести матч без ущерба для команды.

«Здесь очень высокая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать», — подчеркнул Рубашко.

Об интересах клуба высказался и владелец «Сочи» Борис Ротенберг — старший. Он объяснил, что в сложившейся ситуации не может пойти против команды.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отказался давать оценку позиции соперника и подчеркнул, что решение останется на совести клуба. Он отметил, что для ростовчан на первом месте стоит здоровье игроков обеих команд, тогда как для «Сочи» — три очка.

«Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушёл на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь заболел. Этого категорически нельзя было делать», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

Реакция РФС и признание Прядкина

При этом генеральный секретарь РФС Александр Алаев отметил, что технически окно в календаре для переноса матча всё же имеется. По его словам, игру можно провести 19 июля (в этот день состоятся полуфинальные встречи Кубка России). Однако на перенос матча должны дать согласие оба коллектива.

«На всех собраниях мы говорили, что перенос игр практически не предполагается, это почти невозможно. Все клубы приняли данную позицию. Тем не менее мы понимаем, что теоретическая возможность переноса именно этой игры существует. Единственная дата — 19 июля», — заявил Алаев.

«Готовы обсуждать тему переноса, но только при готовности обоих клубов. Заставить и поставить перед фактом «Сочи» — неправильно. Правильно ли говорить, что при отказе «Сочи» и неявке «Ростова» им будет засчитано техническое поражение? Да», — добавил он.

При этом генсек РФС выразил надежду, что «Ростов» сможет провести основным составом матч 24-го тура с «Арсеналом». Футболисты команды получат возможность вернуться к тренировкам при наличии трёх отрицательных тестов на COVID-19.

В свою очередь, президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что утром в четверг «Ростов» действительно обратился в лигу с просьбой о переносе игры с «Сочи» на другую дату.

«Календарь довольно жёсткий. Перед нами стояла амбициозная задача: провести восемь туров в течение месяца. Есть только одна дата, на которую можем перенести. Но условие одно: согласие обеих сторон», — подчеркнул Прядкин.

Шестеро заболевших и симптомы у Байрамяна

О вспышке коронавируса в «Ростове» стало известно в среду, 17 июня. В клубе объявили, что тесты шести футболистов на COVID-19 выявили отклонения от нормы. Команда вынуждена была уйти на двухнедельный карантин.

«Приоритетом для «Ростова» является здоровье спортсменов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ, а также принял все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором», — говорится в заявлении клуба.

По информации СМИ, положительные тесты сдали защитники Арсений Логашов и Деннис Хаджикадунич, а также полузащитники Роман Ерёменко, Хорен Байрамян, Ивелин Попов и Матиас Норманн.

Карпин подтвердил, что первым заболевшим в команде стал Байрамян. По его словам, в воскресенье у футболиста поднялась температура.

«В субботу был сделан тест — результат отрицательный. Сделали в понедельник тест, он оказался положительным. Хорена изолировали, провели тесты всей команде, затем ещё один тест — и уже получили результаты. Что «Ростов» сделал не так, я до сих пор не понимаю — мы следовали всем пунктам регламента», — подчеркнул тренер.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заверил, что клуб находится в тесном контакте с РФС и РПЛ, и пожелал выздоровления заболевшим.