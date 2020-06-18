Гендиректор «Сочи»: было бы времени много, как в случае с нами и «Оренбургом», мы пошли бы на перенос

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил позицию клуба относительно возможности переноса матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Готовимся к матчу. Допускаем, что он может состояться. Завтра с утра всё будет ясно», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Он отметил, что не стоит сравнивать нынешнюю ситуацию с той, когда «Оренбург» согласился перенести игру из-за болезни футболистов «Сочи».

«Тогда была другая ситуация — был другой промежуток времени, никто не был стеснён. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всём. Это равные условия. Было бы времени много, как в случае с нами и «Оренбургом», мы пошли бы на перенос. Здесь очень высокая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать», — добавил гендиректор клуба.

Вопрос вокруг возможного переноса матча возник после того, как «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня на стадионе «Фишт».

Ранее в Российском футбольном союзе ответили, существует ли возможность переноса матча РПЛ «Сочи» — «Ростов».