Карпин: позиция «Сочи» не должна никого волновать

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о позиции «Сочи» относительно возможности переноса матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин: позиция «Сочи» не должна никого волновать
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Позиция «Сочи» не должна никого волновать. В случае форс-мажора при чём тут вообще позиция «Сочи»? Людям, получается, неважно здоровье даже своих футболистов. Думаю, они понимают, что «Ростов» вряд ли сможет прилететь, и потому настаивают на такой позиции», — приводит слова Карпина РБ.

Он отметил, что команда готова вылететь в Сочи и играть, но находится на карантине, куда её отправил Роспотребнадзор.

«Безусловно, мы готовы играть тем составом, который есть сейчас, без тех игроков, которые сдали положительный тест. Но не можем вылететь, потому что не выпускают», — добавил специалист.

Вопрос вокруг возможного переноса матча возник после того, как «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня на стадионе «Фишт».

Ранее гендиректор «Сочи» объяснил позицию клуба относительно возможности переноса матча с «Ростовом».

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