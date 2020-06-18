Кокорин заявил, что футболистам «Сочи» сказали готовиться к игре с «Ростовом»
- РИА Новости
«Нам сказали, что мы готовимся к игре», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».
Вопрос вокруг возможного переноса матча возник после того, как «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня на стадионе «Фишт».
Ранее гендиректор «Сочи» объяснил позицию клуба относительно возможности переноса матча с «Ростовом».