Кокорин заявил, что футболистам «Сочи» сказали готовиться к игре с «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал ситуацию вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Нам сказали, что мы готовимся к игре», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

Вопрос вокруг возможного переноса матча возник после того, как «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня на стадионе «Фишт».

Ранее гендиректор «Сочи» объяснил позицию клуба относительно возможности переноса матча с «Ростовом».