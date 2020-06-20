Владелец «Сочи» о молодёжи «Ростова»: прошедший матч для них — это школа

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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Владелец «Сочи» о молодёжи «Ростова»: прошедший матч для них — это школа
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Для них это нормально в плане того, что они вышли и играли в большой футбол. Наоборот, это поможет найти понимание того, как нужно стремиться к тому, чтобы добиться более высокого результата. Там классные пацаны играли, здорово играли. Прошедший матч для них — это школа, которая покажет, как и куда развиваться дальше. Это будущее российского футбола», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы получили положительные результаты тестов на коронавирус, вся команда была отправлена на карантин.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» извинились за шутку над «Ростовом» в социальных сетях.

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