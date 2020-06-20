В «Сочи» извинились за шутку над «Ростовом» в социальных сетях

Футбольный клуб «Сочи» принёс извинения «Ростову» и его болельщикам за публикацию в Instagram перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я как пресс-атташе несу ответственность за то, что происходит, и в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками «Ростова» и самим клубом. Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что всё так получилось», — приводит ТАСС слова пресс-атташе «Сочи» Александра Груднева.

Он отметил, что то, как это выглядело, не отражает ценности клуба и профессиональную этику.

«Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину, и не только перед «Ростовом», но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас»,— добавил Груднев.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы получили положительные результаты тестов на коронавирус, вся команда была отправлена на карантин.

Ранее сообщалось, что Уткин назвал «Сочи» дном после шутки над «Ростовом».