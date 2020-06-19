Уткин назвал «Сочи» дном

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на публикацию футбольного клуба «Сочи», посвящённую матчу 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Уткин назвал «Сочи» дном
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Пресс-служба «Сочи» в Instagram опубликовала фотографию школьника в болоте, которая несколько лет назад стала мемом, подписав её: «Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовёт домой. P. S. «Ростов», это шутка, и это на нашей совести». Впоследствии пост был удалён.

Уткин в своём Twitter опубликовал скриншот удалённой записи, и написал: «Знаете, почему на этой картинке только ФК «Ростов» и не видно ФК «Сочи»? Потому что «Сочи» — дно».

После выявления заболевших вся команда и тренерский штаб были отправлены на двухнедельный карантин. В запланированном на 19 июня матче с «Сочи» за «Ростов» сыграют воспитанники академии клуба 2001—2004 годов рождения.

Ранее в «Сочи» ответили на призыв вывести на матч с «Ростовом» молодёжный состав.

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