В «Сочи» ответили на призыв вывести на матч с «Ростовом» молодёжный состав

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал призывы вывести на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» молодёжный состав команды.

«Будем ли мы тоже ставить в состав ребят 2003 года рождения? Ребят, которые не тренировались и находились на карантине дома, мы ставить на такую игру не можем. Мы не имеем права подвергать опасности их здоровье. Те, кто тренировались с основой, могут выйти на поле. Но это будет решать уже главный тренер», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Матч между «Сочи» и «Ростовом» состоится 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт».

Ранее «Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи», в которую вошли игроки 2001—2004 годов рождения.