«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

В заявку, опубликованную пресс-службой клуба, вошли 18 человек 2001—2004 годов рождения: голкиперы Денис Попов и Вадим Лукьянов, защитники Тимофей Калистратов, Вильям Рогава, Владимир Абрамов, Ринат Мамедов и Кирилл Гирнык, полузащитники Роман Романов, Никита Куприянов, Алексей Корниенко, Никита Каштан, Павел Горелов, Иван Комаров, Никита Колотиевский, Сергей Кочканян, Максим Ставцев и нападающие Тамаз Топурия и Данил Хромов.

Отмечается, что ни один из заявленных футболистов прежде не играл в РПЛ.

Игра между «Сочи» и «Ростовом» состоится 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт».

Ранее Мостовой призвал «Сочи» вывести на матч с «Ростовом» молодёжный состав.