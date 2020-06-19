«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»

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Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»
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В заявку, опубликованную пресс-службой клуба, вошли 18 человек 2001—2004 годов рождения: голкиперы Денис Попов и Вадим Лукьянов, защитники Тимофей Калистратов, Вильям Рогава, Владимир Абрамов, Ринат Мамедов и Кирилл Гирнык, полузащитники Роман Романов, Никита Куприянов, Алексей Корниенко, Никита Каштан, Павел Горелов, Иван Комаров, Никита Колотиевский, Сергей Кочканян, Максим Ставцев и нападающие Тамаз Топурия и Данил Хромов.

Отмечается, что ни один из заявленных футболистов прежде не играл в РПЛ.

Игра между «Сочи» и «Ростовом» состоится 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт».

Ранее Мостовой призвал «Сочи» вывести на матч с «Ростовом» молодёжный состав.

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