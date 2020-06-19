Мостовой призвал «Сочи» вывести на матч с «Ростовом» молодёжный состав

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

«Засчитывать техническое поражение из-за коронавируса некоторых игроков «Ростова» — не по-спортивному. Можно было перенести один матч, но у «Ростова» скоро ещё игра. Её тоже надо переносить? За несколько дней ничего не поменяется, проблема в этом. Нужно было принимать очень сложное решение», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что нынешнюю ситуацию не стоит сравнивать с той, которая была вокруг переноса матча «Сочи» — «Оренбург».

«Сочи» должен соблюсти хотя бы какой-то фейр-плей, если уж он не пошёл на перенос матча. Пусть хотя бы половина состава будет молодёжной. Но «Сочи» же здесь может сказать: «Почему мы должны так делать? Это же вы нарушили», — добавил бывший футболист.

Вопрос о возможном переносе матча возник после того, как «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня на стадионе «Фишт».

Ранее сообщалось, что «Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для участия в матче с «Сочи».