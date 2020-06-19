«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»

«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

На сайте РПЛ в заявку команды включены несколько игроков 2002 и 2003 годов рождения. Это полузащитники Владимир Абрамов, Тимофей Калистратов, Иван Комаров и Вильям Рогава.

Игра между «Сочи» и «Ростовом» должна состояться 19 июня в 20:00. Накануне встречи у шестерых игроков гостей был обнаружен коронавирус, из-за чего команда ушла на карантин.

Ранее экс-тренер «Ростова» Балахнин назвал бардаком ситуацию вокруг матча команды с «Сочи».