Экс-тренер «Ростова» Балахнин назвал бардаком ситуацию вокруг матча команды с «Сочи»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал ситуацию вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Сочи», который должен состояться 19 июня.

«Можно было отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Вопрос непростой для РПЛ, но всё же можно было пойти навстречу «Ростову». Такое может произойти с любой командой РПЛ. В целом эта ситуация не красит наш футбол. Спорт есть спорт, а болезнь есть болезнь. Решение в такой ситуации не клуб должен принимать, а РПЛ, потому что ситуация очень спорная. Получается, что соперник не согласился, приходится играть непонятно кому. Бардак», — цитирует Балахнина Sport24.

Матч «Сочи» — «Ростов» должен состояться 19 июня в 20:00. Накануне встречи у шестерых игроков гостей был обнаружен коронавирус, вследствие чего команда ушла на карантин.

Ранее сообщалось, что самому старшему футболисту «Ростова» в матче РПЛ с «Сочи» 19 лет.