Источник: самому старшему футболисту «Ростова» в матче РПЛ с «Сочи» будет 19 лет

Самому старшему футболисту «Ростова» в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» будет 19 лет, а младшему — 16 лет.

«Самым старшим футболистом «Ростова» будет 19-летний полузащитник Никита Колотиевский. Также сыграть могут двое игроков 2002 года рождения — Данил Хромов и Тамаз Топурия. Самому младшему футболисту из собранного состава — полузащитнику Максиму Ставцеву — в январе исполнилось 16 лет. Остальные игроки — 2003 года рождения», — сообщает «РБ-Спорт».

Руководить «Ростовом» в матче с «Сочи» будет старший тренер молодёжного состава Заур Тедеев.

Матч «Сочи» — «Ростов» должен состояться 19 июня в 20:00. Накануне встречи у шестерых игроков гостей был обнаружен коронавирус, вследствие чего команда ушла на карантин.

Ранее Лопырёва раскритиковала желание провести матч «Сочи» — «Ростов».