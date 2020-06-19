Источник: самому старшему футболисту «Ростова» в матче РПЛ с «Сочи» будет 19 лет
- РИА Новости
«Самым старшим футболистом «Ростова» будет 19-летний полузащитник Никита Колотиевский. Также сыграть могут двое игроков 2002 года рождения — Данил Хромов и Тамаз Топурия. Самому младшему футболисту из собранного состава — полузащитнику Максиму Ставцеву — в январе исполнилось 16 лет. Остальные игроки — 2003 года рождения», — сообщает «РБ-Спорт».
Руководить «Ростовом» в матче с «Сочи» будет старший тренер молодёжного состава Заур Тедеев.
Матч «Сочи» — «Ростов» должен состояться 19 июня в 20:00. Накануне встречи у шестерых игроков гостей был обнаружен коронавирус, вследствие чего команда ушла на карантин.
Ранее Лопырёва раскритиковала желание провести матч «Сочи» — «Ростов».