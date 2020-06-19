Лопырёва раскритиковала желание провести матч «Сочи» — «Ростов»
- РИА Новости
«Нужно быть идиотами, чтобы рисковать здоровьем своих же игроков, если нет понимания, что «Ростов» не должен играть сегодня! Игроки дубля могли пересекаться с заболевшими — это раз. Этот матч — угроза здоровью футболистов обеих команд — это два. В этом поступке нет ни логики, ни здравого смысла», — написала в Twitter Лопырёва.
Матч «Сочи» — «Ростов» должен состояться 19 июня. Накануне у шестерых игроков гостей был обнаружен коронавирус, вследствие чего команда ушла на карантин.
Ранее спонсор «Ростова» призвал перенести матч с «Сочи».