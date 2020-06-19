Спонсор «Ростова» призвал перенести матч против «Сочи»

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Титульный спонсор «Ростова» ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» создал петицию на сайте Change.org с обращением к руководству, тренерскому штабу и футболистам ФК «Сочи».
Спонсор «Ростова» призвал перенести матч против «Сочи»
  • РИА Новости

«В любой кризисной ситуации солидарность и поддержка правильнее, чем сиюминутный результат. Мы верим, что это по достоинству оценят фанаты наших команд и все зрители РПЛ. Предлагаем создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их», — гласит заявление на сайте ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».

Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня. Накануне в команде гостей было зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.

Ранее Карпин заявил, что не знает, кто будет играть с «Сочи».

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