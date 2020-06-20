Крыховяк о матче «Сочи» — «Ростов»: вчера футбол проиграл коронавирусу

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

«Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение», — написал Крыховяк в своём Twitter.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы получили положительные результаты тестов на коронавирус, вся команда была отправлена на карантин.

Ранее главный тренер «Сочи» рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом».