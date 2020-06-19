Тренер «Сочи» рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом»
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«Ценность этой победы — отношение к футболу, к своим болельщикам. Мы готовились к этой встрече, выглядели командой. Я всегда говорил о том, что мы должны выглядеть командой независимо от соперника. Будь это топ-клуб или молодые пацаны, как в этот раз. Для них ведь это тоже школа, им есть куда стремиться», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Он отметил самоотдачу футболистов «Ростова» и игру их голкипера.
«Первый тайм мы не провалили. Сказалась недооценка соперника, хотя мы говорили об этом перед игрой, но это сидело в голове», — добавил специалист.
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.
Ранее сообщалось, что голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ по числу сейвов.