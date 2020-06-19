Тренер «Сочи» рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу своих подопечных над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ценность этой победы — отношение к футболу, к своим болельщикам. Мы готовились к этой встрече, выглядели командой. Я всегда говорил о том, что мы должны выглядеть командой независимо от соперника. Будь это топ-клуб или молодые пацаны, как в этот раз. Для них ведь это тоже школа, им есть куда стремиться», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Он отметил самоотдачу футболистов «Ростова» и игру их голкипера.

«Первый тайм мы не провалили. Сказалась недооценка соперника, хотя мы говорили об этом перед игрой, но это сидело в голове», — добавил специалист.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ по числу сейвов.