Сражение «Зенита» с ЦСКА, визит «Спартака» в Тулу, дебюты Николича и Мусаева: главные интриги 23-го тура РПЛ

В ближайшие выходные состоятся матчи 23-го тура РПЛ. «Зенит» в родных стенах постарается одолеть ЦСКА и совершить очередной шаг к завоеванию второго подряд чемпионства. «Локомотив» проведёт дебютную встречу под руководством нового наставника Марко Николича, а Мурад Мусаев впервые будет руководить «Краснодаром» уже с тренерской лицензией. «Спартак» попытается прервать безвыигрышную серию в противостоянии с «Арсеналом», а «Крылья Советов» — с «Ахматом» на своём поле.

Важный шаг «Зенита» к чемпионству

В главном матче тура сразятся ЦСКА и «Зенит». По сути, армейцы являются одними из последних, кто способен если не остановить, то хотя бы притормозить петербуржцев на пути к чемпионству. В оставшихся турах серьёзную конкуренцию подопечным Сергея Семака могут составить разве что соперники из «Краснодара» и «Ростова», при этом с последними они сойдутся лишь в заключительном, 30-м туре. Но эта дуэль будет иметь значение только в том случае, если за заключительный отрезок первенства сине-бело-голубые умудрятся растерять весь девятиочковый задел.

Таким образом, для сохранения минимальной интриги ЦСКА необходимо обыгрывать «Зенит», но на бумаге в подобный расклад верится с трудом. В весенней части соревнований московская команда смотрелась крайне невыразительно и не одержала ни одной победы (две ничьих, одно поражение). А учитывая тот факт, что армейцы фактически на две недели позже возобновили тренировки, они явно находятся в худшей форме. Против красно-синих говорит и статистика, согласно которой они одержали лишь одну победу в последних 14 очных встречах, а также череда травм. Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на Ильзата Ахметова, Алана Дзагоева и Георгия Щенникова.

Особенно резонансной получилась игра в ноябре 2019-го, завершившаяся судейским скандалом. Тогда арбитр Михаил Вилков всего за три минуты показал две жёлтые карточки Яке Бийолу, при этом никак не отреагировав на жёсткие нарушения правил со стороны футболистов «Зенита». Это вызвало широкое обсуждение, а на тот момент эксперт «Матч ТВ» Игорь Федотов и вовсе был отстранён от работы за критику в адрес судьи.

В итоге назначение получил Сергей Иванов, ранее дважды обслуживавший матчи с участием будущих соперников. В 2016-м коллективы при нём поделили очки, а годом ранее верх взяли петербуржцы. При этом именно сине-бело-голубые помнят арбитра из Ростова-на-Дону по не самому однозначному судейству в ноябре 2019-го. Тогда он ошибочно засчитал два гола из положения «вне игры» в противостоянии «Зенита» и «Рубина» в 17-м туре.

Борьба «Краснодара» за место в Лиге чемпионов

С учётом серьёзного отставания от лидера главной целью «быков» на оставшуюся часть первенства, скорее всего, станет борьба за прямую путёвку в главный еврокубковый турнир Европы. Шансы на подобное развитие событий довольно высоки. В их пользу говорят как возможность тренироваться с середины мая, так и проблемы у главного конкурента. «Локомотив» пережил очень болезненное расставание с Юрием Сёминым и вполне может испытывать трудности после рестарта соревнований.

Безусловно, «Динамо» — не самый простой соперник и способно нанести поражение фавориту, но в грядущем матче его положение может быть осложнено травмами. По информации СМИ, на поле не выйдут форварды Максимилиан Филипп и Николай Комличенко. Немецкий футболист продолжает восстановление после операции на руке, а причиной отсутствия россиянина станет простуда. Официального подтверждения пока не последовало, но отсутствие двух ключевых исполнителей не может не сказаться на москвичах.

Данные потери вполне могут оказаться решающими, особенно с учётом того, что на выезде «Динамо» крайне неудачно играет с «Краснодаром». Начиная с 2015 года команды трижды встречались на поле «быков» и все три раза хозяева брали верх. Причём сумма забитых и пропущенных мячей составила 9:0. Плюс ко всему, начиная с 23-го тура полноценное влияние на действия подопечных сможет оказывать Мурад Мусаев. За несколько дней до начала тура специалист получил лицензию и теперь может официально присутствовать на скамейке в качестве главного тренера.

Первое испытание Николича

Одним из самых обсуждаемых в 23-м туре РПЛ станет первый матч «Локомотива» после ухода Юрия Сёмина. Руководство железнодорожников не продлило контракт с легендарным тренером, причём в тот момент, когда ведомый им коллектив занимал второе место в турнирной таблице. В результате вокруг клуба воцарилась крайне напряжённая атмосфера, а некоторые фанаты открыто заявили о намерении провести ряд протестных акций после возобновления чемпионата.

Именно в таких сложнейших условиях придётся работать Марко Николичу в оставшихся восьми турах. Возможно, в нынешней ситуации спасением для серба стал бы запрет на посещение стадиона для болельщиков, но в России решили не следовать примеру Европы и отказаться от строгих мер. В связи с этим домашние встречи рискуют стать для специалиста настоящим испытанием.

Причём у болельщиков красно-зелёных будет возможность выразить своё отношение к руководству и новоиспечённому наставнику уже в первом туре после возобновления сезона. «Локомотив» дома сыграет с неуступчивым «Оренбургом» и попробует сохранить второе место в турнирной таблице. Несмотря на тяжёлое положение оппонента, встреча обещает стать довольно напряжённой. В предыдущих трёх очных матчах железнодорожники хоть и взяли верх дважды, но ни разу не покинули поле без пропущенных мячей.

Трудный выезд «Спартака»

Подопечным Доменико Тедеско предстоит дуэль с ещё более неприятным соперником. В трёх последних матчах «Спартак» неизменно проигрывал «Арсеналу», причём дважды это произошло на стадионе «Открытие Арена». В гостях красно-белые и вовсе пропустили три безответных мяча, потерпев на тот момент самое крупное поражение под руководством Олега Кононова. Именно после этой встречи состоялась одна из самых ярких пресс-конференций Олега Георгиевича, в ходе которой тот сильно нервничал и довольно резко отвечал на вопросы журналистов.

В отличие от коллеги, Тедеско обладает большим кредитом доверия как со стороны руководства, так и болельщиков красно-белых. Поэтому даже четвёртая подряд неудача в битве с туляками вряд ли вызовет подобный резонанс. Не секрет, что в настоящий момент главной целью «Спартака» является победа в Кубке России и, как следствие, завоевание путёвки в Лигу Европы. Немец может сделать ставку именно на этот турнир, ведь добиться серьёзных успехов в чемпионате уже практически невозможно.

Тем не менее пока перспективы красно-белых в оставшейся части первенства выглядят не самыми радужными. Причиной тому может стать короткая скамейка запасных, что обязательно скажется в условиях плотного графика. «Спартак» уже лишился арендованного у дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле и не стал продлевать контракт с универсалом Лоренсо Мельгарехо. При этом высока вероятность, что Тедеско не сможет рассчитывать и на Аяза Гулиева, переведённого во вторую команду за нарушение дисциплины. Тренер уже сделал выводы и стал подпускать к основе больше молодых, но смогут ли они достойно выступить — большой вопрос. Поражение в контрольном матче от «Динамо» со счётом 1:4 говорит об обратном.

Сражение Самары и Грозного за место под солнцем

Среди событий 23-го тура невозможно не отметить противостояние двух главных аутсайдеров лиги. На данный момент «Крылья Советов» и «Ахмат» расположились в подвале турнирной таблицы и отчаянно нуждаются в очках. Если верить статистике, больше шансов на успех у грозненцев, ведь они традиционно довольно уверенно играют с волжанами. Так, в четырёх последних встречах они ни разу уступили им, трижды взяв верх. Статус домашнего поля также вряд ли окажет заметный эффект. Во-первых, на трибуны будет допущено минимум болельщиков, а во-вторых, в последний раз 12-й игрок помог волжанам добиться победы над грозненцами в далёком 2011-м.