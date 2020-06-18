В «Локомотиве» рассказали о негативе в адрес клуба из-за отставки Сёмина

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Локомотив» Кирилл Брейдо поделился мнением о том, какая атмосфера возникла вокруг коллектива из-за отставки главного тренера Юрия Сёмина и назначения на должность Марко Николича.

«Это та популярность, которой не хотелось бы. Но не готов говорить о давлении на игроков и тренеров, сам последние несколько недель провёл дома. Да, сейчас очень много негатива, с ним надо работать как массово, так и индивидуально», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

По словам пресс-атташе «Локомотива», в настоящее время клуб пытается «выстраивать коммуникации». При этом он отметил, что представители железнодорожников соскучились по футболу, а также по партнёрам.

В конце мая у главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина истёк действующий контракт с клубом. Руководство красно-зелёных решило не продлевать соглашение со специалистом до конца первенства и назначило нового наставника. Им стал бывший тренер «Партизана» и «МОЛ Фехервар» Марко Николич.

Ранее новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич призвал болельщиков продолжать поддерживать команду, несмотря на уход экс-наставника красно-зелёных Юрия Сёмина.