Николич призвал болельщиков «Локомотива» поддержать команду, несмотря на уход Сёмина

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Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич призвал болельщиков продолжать поддерживать команду, несмотря на уход экс-наставника красно-зелёных Юрия Сёмина.
Николич призвал болельщиков «Локомотива» поддержать команду, несмотря на уход Сёмина
  • © ФК «Локомотив»

«В этой ситуации отношение и поддержку болельщиков можно заслужить только результатом. Но я бы хотел попросить болельщиков продолжать поддерживать команду. Только объединившись мы сможем добиться желаемых результатов», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Николич известен по работе с сербскими «Радом», «Войводиной» и «Партизаном», венгерским клубом «МОЛ Фехервар» и словенской «Любляной». В «Локомотиве» он сменил Сёмина, которой возглавлял клуб с 2016 года.

Сезон РПЛ, который был прерван из-за коронавируса, возобновится 19 июня. После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, набрав 41 очко. 

Ранее Николич признался, что понимает болельщиков команды, расстроенных уходом Сёмина.

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