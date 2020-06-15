Николич: понимаю болельщиков «Локомотива», расстроенных уходом Сёмина

Короткая ссылка
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич признался, что понимает болельщиков команды, расстроенных уходом экс-наставника красно-зелёных Юрия Сёмина.
Николич: понимаю болельщиков «Локомотива», расстроенных уходом Сёмина
  • РИА Новости

«Я полностью понимаю болельщиков, расстроенных уходом Сёмина. Он — легенда клуба, все главные результаты связаны с ним. Я понимаю, что болельщики обожают его», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

По его словам, у него была похожая ситуация в карьере и он понимает Сёмина, но ничего нельзя поделать, так как это решение руководства.

«Лично я очень рад быть здесь», — добавил Николич.

Николич известен по работе с сербскими «Радом», «Войводиной» и «Партизаном», венгерским клубом «МОЛ Фехервар» и словенской «Любляной». В «Локомотиве» он сменил Сёмина, которой возглавлял клуб с 2016 года.

Сезон РПЛ, который был прерван из-за коронавируса, возобновится 19 июня. После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, набрав 41 очко. 

Ранее Марко Николич заявил, что отрыв от «Зенита» слишком велик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить