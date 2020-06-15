Тренер «Локомотива» Николич: отрыв от «Зенита» слишком велик

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, какая задача стоит перед его командой после возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я на первой тренировке поставил задачу — попасть в Лигу чемпионов. Конечно, я бы хотел догнать «Зенит» и перегнать его. Потому что я привык всегда быть первым. Но отрыв слишком велик. Сейчас для нас намного важнее занять второе место», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Николич известен по работе с сербскими «Радом», «Войводиной» и «Партизаном», венгерским клубом «МОЛ Фехервар» и словенской «Любляной». В «Локомотиве» он сменил Юрия Сёмина.

Сезон РПЛ, который был прерван из-за коронавируса, возобновится 19 июня. После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, набрав 41 очко.

Ранее Николич заявил, что пока у него нет времени создавать новую команду.