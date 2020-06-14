Тренер «Локомотива» Николич заявил, что пока у него нет времени создавать новую команду

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что пока у нет времени на сильное изменение игры команды и на данный момент тренерский штаб работает над сохранением старого стиля коллектива.

«Сейчас у нас нет времени, чтобы создать новую игровую модель с нуля, поэтому мы должны сохранить футбол, в который «Локомотив» играл до этого, и внести в него некоторые изменения», — цитирует Николича сайт клуба.

По его словам, на данный момент важнее всего достижение результата для попадания в Лигу чемпионов, а затем уже можно будет пробовать создать новый стиль игры команды.

Николич известен по работе с сербскими «Радом», «Войводиной» и «Партизаном», венгерским клубом «МОЛ Фехервар» и словенской «Любляной». В «Локомотиве» он сменил Юрия Сёмина.

Сезон РПЛ, который был прерван из-за коронавируса, возобновится 19 июня. После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, набрав 41 очко.

Ранее футболист «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский выразил мнение, что команда готова к возобновлению сезона на 85%.