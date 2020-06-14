Футболист «Локомотива» Рыбчинский считает, что команда готова к возобновлению сезона на 85%

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о текущем состоянии команды.
Футболист «Локомотива» Рыбчинский считает, что команда готова к возобновлению сезона на 85%
  • ©fclm.ru

«Чувствую себя хорошо. В первой контрольной игре против «Динамо» (1:1) было тяжеловато, но сейчас мы уже прошли сборы, набрали кондиции. Против «Тамбова» игралось получше. Думаю, процентов на 85 готовы к сезону», — цитирует Рыбчинского сайт «Локомотива».

Он также отметил, что у него остались приятные впечатления от нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

Сезон РПЛ, который был прерван из-за коронавируса, возобновится 19 июня.

Ранее «Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче.

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