Хет-трик Кокорина, дубль Ильина и отражённый пенальти Попова: «Сочи» и «Ахмат» забили 14 мячей и одержали победы в РПЛ

«Сочи» в матче 23-го тура РПЛ забил десять мячей в ворота «Ростова», который выставил на игру юных воспитанников клубной академии. Результат стал повторением самой крупной победы в истории чемпионатов России. При этом хет-трик удалось оформить Александру Кокорину, перешагнувшему отметку в 100 голов за карьеру. В другой встрече игрового дня «Ахмат» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» благодаря дублю Владимира Ильина и покинул последнее место.

15 сейвов Попова и не реализованный Заболотным пенальти

Проведение матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» до последнего момента оставалось под вопросом из-за вспышки коронавируса в команде Валерия Карпина. Ещё накануне игры было неизвестно, состоится ли она.

Однако утром в пятницу в «Сочи» заявили, что встреча пройдёт в срок. Гости же подтвердили догадки СМИ и спешно стали заявлять на РПЛ юных игроков академии. В результате в заявке жёлто-синих на матч не оказалось ни одного футболиста старше 19 лет.

Днём ростовчане под руководством главного тренера Заурбека Тедеева экстренно вылетели в Сочи, причём по прилёте юные игроки сами разгружали свой багаж.

Мнение же общественности было в основном единогласным. Молодой команде как минимум желали успеха. Поддержал её и Карпин.

«У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм. Желаю всем удачи и здоровья», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Подлили масла в огонь и сами хозяева, которые в преддверии матча подшутили над «школьниками» в своём аккаунте в Instagram. Позже пост был удалён, однако под ним успело появиться немало критических комментариев.

Да и тренерский штаб хозяев не стал идти сопернику навстречу и выпустил на поле сильнейший состав.

Однако началась игра так, как не ожидал никто. Уже на первой минуте «Ростов» открыл счёт. Данил Хромов обработал мяч в чужой штрафной и выполнил скидку на Романа Романова, а тот точно пробил в левый от себя угол.

Полузащитник, начинавший свой путь в футболе в академии «Спартака», вошёл в пятёрку самых молодых авторов голов в истории чемпионатов России. Он отличился в возрасте 17 лет двух месяцев и 22 дней и занял четвёртое место в данном списке.

«Сочи» сравнял счёт спустя пять минут. 17-летний Денис Попов пропустил удар Андрея Мостового в ближний угол, а Владимир Абрамов, пытаясь выбить мяч с линии, срезал его в сетку. При этом защитника подтолкнул в сторону ворот Антон Заболотный.

Вскоре оборона гостей вновь провалилась, и Александр Кокорин реализовал выход один на один и забил 100-й мяч в карьере.

Совсем тревожно за «Ростов» стало в середине первого тайма, когда хозяева заработали пенальти. Кирилл Гирнык в подкате сбил в собственной штрафной Андрея Мостового.

Бить 11-метровый отправился всё тот же Заболотный, но Антон не сумел переиграть Попова. 17-летний голкипер угадал направление полёта мяча и вытащил мяч из левого от себя угла.

У юного вратаря «Ростова» есть потенциал 🇷🇺 pic.twitter.com/ftOdmC3MMN — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2020

После этого Денис поймал настоящий кураж и начал совершать одно эффектное спасение за другим. Он чудом парировал удар Кокорина через себя в упор. Справился с дальним выстрелом Никиты Бурмистрова и в целом совершил в первом тайме девять сейвов.

Однако в концовке сочинцам всё же удалось вновь пробить Попова. Молодой вратарь неожиданно не справился с ударом Кокорина с острого угла. От его рук мяч срикошетил в сетку. А в добавленное арбитром время Антон Заболотный ударом через себя довёл счёт до крупного — 4:1.

Во втором тайме избиение гостей продолжилось. Всего за семь минут хозяева отличились трижды. Заболотный оформил дубль, Кокорин — второй хет-трик в РПЛ в карьере. Отметился голом даже Иван Новосельцев, который не забивал в Премьер-лиге почти два года.

После этого «Сочи» взял небольшую паузу, а в их составе на поле даже появилось несколько молодых футболистов: 20-летний Никита Колдунов, 18-летний Вадим Милютин и 20-летний Андрей Боковой. Последние двое дебютировали в Премьер-лиге.

Окончательно подопечные Владимира Федотова добили уставшего соперника уже ближе к финальному свистку. Дубль удалось оформить вышедшему на замену Дмитрию Полозу. Ещё один мяч записал на свой счёт Колдунов, проводивший лишь вторую игру в РПЛ.

Победа «Сочи» с разницей в девять голов стал повторением самого крупного разгрома в истории чемпионатов России (в 2000-м «Локомотив» обыграл «Уралан» со счётом 9:0), при этом впервые одна из команд забила двузначное количество мячей.

Впечатляет и статистика ударов. Хозяева совершили 43 выстрела по воротам соперника, 26 из которых пришлись в створ. «Ростов» ответил двумя и одним — в створ. Он же стал результативным.

А вот юный Попов, несмотря на десять пропущенных мячей, установил рекорд чемпионата России по количеству сейвов в отдельно взятом матче — 15. Девять из них Денис совершил в первом тайме.

Гол Глушакова и первый мяч Глушенкова в РПЛ

Богатым на события получился и первый матч чемпионата России после возобновления сезона, в котором встретились «Крылья Советов» и «Ахмат». Хозяева открыли счёт уже на шестой минуте. После подачи углового Тарас Бурлак с близкой дистанции отправил мяч в ворота. Примечательно, что самарская команда забила первый гол в текущем розыгрыше национального первенства после корнера.

В первом тайме подопечные Миодрага Божовича спокойно удерживали минимальное преимущество в счёте, но в начале второго необъяснимым образом провалились. Оборона «Крыльев» принялась допускать одну ошибку за другой.

В результате «Ахмат» отличился четыре раза в течение 16 минут. Дубль удалось оформить Владимиру Ильину, который перебрался в грозненский колллектив из «Урала» в начале года. Для него данные мячи стали первыми в составе новой команды.

Весомый вклад в успех гостей внёс и опытный Денис Глушаков. После его удара в перекладину Ильин добил мяч в сетку и сравнял счёт. А спустя всего несколько минут полузащитник отличился сам, точно пробив с линии вратарской.

«Крыльям» удалось лишь уйти от крупного поражения в концовке встречи. Максим Глушенков после подачи Александра Гацкана точно пробил головой и забил дебютный мяч в РПЛ.

«Ахмату» волевая победа в Самаре позволила подняться на 13-е место. «Крылья» же опустились на последнюю строчку.