«Ахмат» победил «Крылья Советов» в первом матче возобновлённого сезона РПЛ

Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Хозяева поля открыли счёт уже на шестой минуте. Гол в активе Тараса Бурлака.

«Ахмат» ответил четырьмя голами за 14 минут: на 54-й минуте забил Владимир Ильин, на 61-й — Денис Глушаков, на 66-й Ильин отличился во второй раз, а на 69-й забил Бернард Бериша.

«Крылья Советов» сумели отыграть один мяч благодаря голу Максима Глушенкова на 88-й минуте.

«Ахмат», набрав 23 очка, покинул зону вылета, поднявшись на 13-е место. «Крылья Советов» с 22 очками опустились на последнее, 16-е место.

Ранее сообщалось, что Заболотный и Кокорин попали в стартовый состав «Сочи» на матч РПЛ с «Ростовом».