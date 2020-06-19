«Ахмат» победил «Крылья Советов» в первом матче возобновлённого сезона РПЛ

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Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в первом матче возобновлённого сезона РПЛ
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Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Хозяева поля открыли счёт уже на шестой минуте. Гол в активе Тараса Бурлака.

«Ахмат» ответил четырьмя голами за 14 минут: на 54-й минуте забил Владимир Ильин, на 61-й — Денис Глушаков, на 66-й Ильин отличился во второй раз, а на 69-й забил Бернард Бериша.

«Крылья Советов» сумели отыграть один мяч благодаря голу Максима Глушенкова на 88-й минуте.

«Ахмат», набрав 23 очка, покинул зону вылета, поднявшись на 13-е место. «Крылья Советов» с 22 очками опустились на последнее, 16-е место.

Ранее сообщалось, что Заболотный и Кокорин попали в стартовый состав «Сочи» на матч РПЛ с «Ростовом».

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