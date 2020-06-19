Заболотный и Кокорин попали в стартовый состав «Сочи» на матч РПЛ с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы футбольных клубов «Сочи» и «Ростов» на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С первых минут за «Сочи» сыграют Сослан Джанаев, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Эльмир Набиуллин, Тимофей Маргасов, Никита Бурмистров, Андрей Мостовой, Антон Заболотный, Александр Кокорин.

В запасе остались Николай Заболотный, Павел Шакуро, Вадим Милютин, Жаннелли Имбула, Никита Колдунов, Душан Лагатор, Андрей Боковой, Александр Карапетян, Дмитрий Полоз.

«Ростов» выйдет на поле в следующем составе: Денис Попов, Тимофей Калистратов, Никита Колотиевский, Кирилл Гирнык, Павел Горелов, Роман Романов, Никита Куприянов, Вильям Рогава, Даниил Хромов, Тамаз Топурия, Владимир Абрамов.

В запасе останутся Вадим Лукьянов, Сергей Кочканян, Ринат Мамедов, Никита Каштан, Максим Ставцев, Иван Комаров, Алексей Корниенко.

Матч состоится 19 июня в Сочи на стадион «Фишт». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Уткин назвал «Сочи» дном.