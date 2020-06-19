Заболотный и Кокорин попали в стартовый состав «Сочи» на матч РПЛ с «Ростовом»
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С первых минут за «Сочи» сыграют Сослан Джанаев, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Эльмир Набиуллин, Тимофей Маргасов, Никита Бурмистров, Андрей Мостовой, Антон Заболотный, Александр Кокорин.
В запасе остались Николай Заболотный, Павел Шакуро, Вадим Милютин, Жаннелли Имбула, Никита Колдунов, Душан Лагатор, Андрей Боковой, Александр Карапетян, Дмитрий Полоз.
«Ростов» выйдет на поле в следующем составе: Денис Попов, Тимофей Калистратов, Никита Колотиевский, Кирилл Гирнык, Павел Горелов, Роман Романов, Никита Куприянов, Вильям Рогава, Даниил Хромов, Тамаз Топурия, Владимир Абрамов.
В запасе останутся Вадим Лукьянов, Сергей Кочканян, Ринат Мамедов, Никита Каштан, Максим Ставцев, Иван Комаров, Алексей Корниенко.
Матч состоится 19 июня в Сочи на стадион «Фишт». Начало — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что Уткин назвал «Сочи» дном.