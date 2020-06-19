Карпин: все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Карпин: все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей
  • РИА Новости

«Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже всё сказал. У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

После выявления заболевших вся команда и тренерский штаб были отправлены на двухнедельный карантин. В запланированном на 19 июня матче с «Сочи» за «Ростов» сыграют воспитанники академии клуба 2001—2004 годов рождения.

Ранее в «Сочи» ответили на призыв вывести на матч с «Ростовом» молодёжный состав.

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