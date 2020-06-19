Доминирование «Зенита», борьба на всех уровнях, достижения Акинфеева и Дзюбы: чего ждать от окончания сезона РПЛ

19 июня возобновится сезон в Российской премьер-лиге. Занимающий первое место «Зенит» на девять очков опережает ближайших преследователей и с высокой долей вероятности досрочно обеспечит себе чемпионство. Конкуренты петербуржцев испытывают проблемы различного характера: «Локомотив» пережил смену тренера, ЦСКА не хватает стабильности, а в «Ростове» произошла вспышка коронавируса. В связи с этим борьба за оставшиеся медали и путёвки в еврокубки будет продолжаться до последнего тура. Повышенная плотность наблюдается и внизу турнирной таблицы. Форвард «Зенита» Артём Дзюба может впервые стать лучшим бомбардиром национального первенства, а голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — выйти на второе место по числу матчей в РПЛ.

Уверенный ход «Зенита» и желание разгрузить футболистов

Концовка текущего сезона РПЛ обещает быть крайне интересной. Захватывающая борьба пойдёт как за медали и путёвки в еврокубки, так и за выживание. А вот судьба чемпионства уже практически решена. За восемь туров до финиша «Зенит» на девять очков опережает ближайших конкурентов — «Локомотив» и «Краснодар».

Правда, подопечных Сергея Семака, продлившего контракт с клубом, ждут ещё встречи с ЦСКА, «Краснодаром» и «Ростовом», причём все они пройдут на выезде. Однако остальные соперники («Крылья Советов», «Тамбов», «Сочи», «Ахмат» и «Оренбург») «Зениту» вполне по плечу.

При этом по личным встречам у петербуржцев нет преимущества ни над «Локомотивом», ни над «Краснодаром». Выездной матч с железнодорожниками закончился победой красно-зелёных с минимальным счётом, а домашний — нулевой ничьей. С «Краснодаром» коллектив Семака в первом круге встречался в Санкт-Петербурге, и в той игре соперники разошлись миром — 1:1.

Однако вряд ли дело дойдёт до подсчёта дополнительных показателей. Вполне вероятно, что «Зенит» вновь досрочно обеспечит себе титул. В прошлом сезоне это удалось сделать в 27-м туре. В этом году команда постарается решить задачу ещё раньше, тем более что год назад после 22 матчей отрыв петербуржцев от ближайшего преследователя, «Краснодара», составлял всего четыре очка.

Да и Вячеслав Малафеев, недавно покинувший пост заместителя спортивного директора «Зенита», в беседе с RT прямо заявил, что перед командой стоит задача как можно скорее гарантировать себе чемпионство, чтобы «разгрузить футболистов перед новым сезоном».

Смена тренера в «Локомотиве» и вспышка коронавируса в «Ростове»

А вот борьба за медали и путёвки в еврокубки не должна прекращаться до последнего тура. В настоящий момент второе-третье места делят «Локомотив» и «Краснодар», набравшие по 41 баллу. На три очка от них отстаёт «Ростов» и на пять — ЦСКА. Причём железнодорожники опережают южан лишь благодаря большему количеству побед (12 против 11). По личным встречам между оппонентами полное равенство: оба матча завершились вничью со счётом 1:1.

Если брать календарь оставшихся встреч, то у «Локомотива» он гораздо проще. Красно-зелёных ждут игры в основном с аутсайдерами и середняками. Особняком стоят матчи со «Спартаком» в 27-м туре и с ЦСКА в 29-м.

Однако команде могут помешать нефутбольные проблемы. В конце мая клуб со скандалом покинул Юрий Сёмин, а на смену ему пришёл Марко Николич, которому на первых порах будет тяжело рассчитывать на поддержку болельщиков. Плюс две недели после приезда в Россию серб провёл на карантине и лишь потом приступил к работе с новыми подопечными.

«Краснодару» ещё предстоит провести встречи с «Ростовом» (в гостях) и «Зенитом» (дома). Южное дерби в рамках 25-го тура могло стать ключевым в борьбе за путёвки в Лигу чемпионов и медали, но теперь непонятно, состоится ли оно из-за вспышки коронавируса в стане жёлто-синих.

Произошедшее может и вовсе оставить команду без путёвки в еврокубки, ведь ближайшие три матча (с «Сочи», «Арсеналом» и «Краснодаром») команда почти наверняка не проведёт основным составом. «Ростов» на две недели сел на карантин. В этих встречах подопечным Валерия Карпина либо засчитают технические поражения, либо в них примет участие молодёжка, либо они будут перенесены на другие дни.

Таким образом, как минимум на одного претендента на путёвку в Лигу чемпионов может стать меньше. Вспышка коронавируса в «Ростове» в этом плане будет только на руку «Локомотиву» и «Краснодару».

При этом график подопечных Валерия Карпина вполне сопоставим с календарём «Локомотива». Помимо встреч с «Зенитом», «Краснодаром» и «Арсеналом», им предстоит провести матчи с теми же соперниками, что и железнодорожникам: с «Сочи», «Крыльями Советов», «Уфой», «Оренбургом» и «Рубином». При этом по личным встречам южане уступают конкуренту в борьбе за медали(2:1 — на выезде, 1:3 — дома).

Что касается ЦСКА, армейцам вернуться в борьбу за медали будет крайне непросто, ведь уже в первых трёх турах после возобновления сезона коллектив Виктора Гончаренко ждут три тяжелейших матча: с «Зенитом», «Динамо» и «Спартаком». После этого отрезка красно-синие рискуют не только окончательно отдалиться от сражения за путёвки в ЛЧ, но и подпустить к себе преследователей.

Борьба за шестое место и ставка «Спартака» на Кубок России

В случае победы в Кубке России команды, которая уже гарантирует себе путёвку в еврокубки, проходным в Европу станет шестое место РПЛ. Именно такая ситуация сложилась в прошлом сезоне, когда успех «Локомотива» в Кубке позволил дебютировать в ЛЕ «Арсеналу». А в 2018-м занявшая шестую строчку «Уфа» попала в еврокубки благодаря ликвидации «Тосно».

Правда, в настоящий момент на Кубок претендует лишь одна команда, занимающая место в топ-5 национального первенства. «Урал» со «Спартаком» располагаются ниже, а «Шинник» и «Химки» и вовсе представляют ФНЛ.

Таким образом, преследователям ЦСКА в турнирной таблице необходима победа петербуржцев в турнире. На шестое же место претендует целый ряд команд. После 22 туров на нём с двухочковым отрывом от ближайших преследователей, «Спартака» и «Арсенала», расположилось «Динамо», которое не выступало в еврокубках пять лет. Красно-белые же скорее сделают ставку на Кубок. Для того чтобы завоевать трофей и получить путёвку в ЛЕ, им осталось одержать всего две победы.

Также не стоит сбрасывать со счетов самобытный коллектив Вадима Евсеева, «Уфу», которая отстаёт от «Динамо» всего на три очка. До последнего будут бороться и другие преследователи.

Даже набравшая ход команда «Сочи» вполне может достать расположившиеся выше клубы. Подъём южан только подчёркивает высокую плотность во второй половине турнирной таблицы. Начинала год команда на последней строчке, но три победы подряд подняли её на 12-ю, и теперь отставание от потенциально проходного в еврокубки шестого места составляет лишь шесть очков.

Отказ «Химок» от повышения в классе и один билет на вылет

Ещё большая плотность наблюдается внизу турнирной таблицы. Так, идущий десятым «Урал» отделяют от замыкающего турнирную таблицу «Ахмата» всего пять очков. Борьба за выживание в текущем сезоне могла получиться одной из самых интересных за последние годы, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы.

Из-за досрочного завершения сезона в ФНЛ Премьер-лигу покинет лишь одна команда. В элитный дивизион поднялись «Ротор» и «Химки», но подмосковный клуб не сумел найти источники финансирования и отказался от повышения в классе.

Если брать в расчёт спортивный принцип, было бы логично отдать путёвку «Химок» занявшему третье место в ФНЛ «Чертанову», но исполком РФС постановил, что в случае отказа от перехода в РПЛ места «Ротора» и «Химок» займут 15-я и 16-я команды элиты.

Такой вердикт наверняка порадовал большую группу аутсайдеров РПЛ, ведь теперь из Премьер-лиги вылетит только последняя команда. На данный момент замыкает турнирную таблицу «Ахмат», который непрерывно выступает в элитном дивизионе уже 12 лет.

Однако расположившиеся выше команды не могут быть спокойны, ведь от пятого места грозненцев, как уже говорилось, отделяют всего пять очков. А на расстоянии одной победы располагаются «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов».

Место в истории для Дзюбы и очередное достижение Акинфеева

Что касается личных достижений футболистов, то Артём Дзюба впервые в карьере может стать лучшим бомбардиром чемпионата России. После 22-х туров нападающий «Зенита» лидирует в гонке снайперов турнира с 13 мячами. Эльдор Шомуродов из «Ростова» отстаёт от него на два точных удара. Его одноклубник Сердар Азмун и спартаковец Александр Соболев — на три.

Прежде Дзюба даже в самые результативные для себя розыгрыши РПЛ не становился лучшим бомбардиром. Например, в сезоне-2012/13 он, выступая за «Ростов», отличился 17 раз, но на один гол отстал от Сейду Думбия. Спустя три года Артём с 15 мячами финишировал лишь на четвёртом месте в зачёте снайперов, уступив Фёдору Смолову (20), Квинси Промесу (18) и Халку (17).

Также Дзюба претендует на то, чтобы второй сезон подряд стать лучшим ассистентом Премьер-лиги. На его счету девять результативных передач, и он на один пас опережает Зелимхана Бакаева. В предыдущем розыгрыше РПЛ капитан сборной России стал лучшим с десятью ассистами.

А голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может выйти на второе место по количеству матчей в российском чемпионате за всю историю. В настоящий момент в активе вратаря 449 встреч, и по этому показателю он уступает лишь Сергею Игнашевичу (489), Сергею Семаку (457) и Дмитрию Лоськову (453). Таким образом ветеран обойдёт Лоськова и догонит Семака, если примет участие во всех оставшихся матчах сезона.