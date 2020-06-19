Мостовой о матче «Сочи» — «Ростов»: мне было противно и неприятно его смотреть

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

«Сочи» нужно было остановиться и катать мяч. Или просто выпустить таких же ребят. Матч — просто безобразие, мне было противно и неприятно его смотреть. Конечно, «Сочи» не вылетит, это просто невозможно. Они уже «Спартак» догнали», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» прибыл на игру неосновным составом. Шестеро игроков основы сдали положительные тесты на коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

Ранее главный тренер «Сочи» рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом».