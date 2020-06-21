«Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Галицкого за согласие на перенос матча

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Московский футбольный клуб «Динамо» поблагодарил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за согласие перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.
«Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Галицкого за согласие на перенос матча
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Хочется выразить признательность Сергею Галицкому, что согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», — цитирует пресс-службу бело-голубых «Чемпионат».

До этого «Динамо» подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды, Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» изначально был запланирован на 21 июня и должен был начаться в 20:00 мск.

Ранее «Краснодар» подтвердил перенос матча с «Динамо».

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