«Динамо» поблагодарило владельца «Краснодара» Галицкого за согласие на перенос матча
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- РИА Новости
«Хочется выразить признательность Сергею Галицкому, что согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», — цитирует пресс-службу бело-голубых «Чемпионат».
До этого «Динамо» подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды, Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи.
Матч между «Краснодаром» и «Динамо» изначально был запланирован на 21 июня и должен был начаться в 20:00 мск.
Ранее «Краснодар» подтвердил перенос матча с «Динамо».